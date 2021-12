Samolot wojskowy USA nad Polską. Mógł pojawić się w twojej okolicy

Boeing RC-135 jest samolotem zwiadowczym, wykorzystywanym do rozpoznania fotograficznego i elektronicznego. Został zbudowany na bazie maszyny transportowej Boeing C-135 Stratolifter. Jest to czterosilnikowa maszyna, która osiąga maksymalną prędkość 933 km/h, a jej zasięg wynosi ok. 9100 km. RC-135W Rivet Joint jest zmodernizowaną wersją samolotów RC-135M. Samolot ma ok. 41,5 m długości oraz blisko 40 m rozpiętości.