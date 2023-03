Rosyjski Ił-78 zbliżył się do przestrzeni powietrznej NATO. Poderwano Eurofightery

Stacjonujące obecnie w Estonii myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) oraz niemieckiego Luftwaffe właśnie zrealizowały swoją pierwszą wspólną misję. Maszyny poderwano w celu przechwycenia rosyjskiego tankowca, który znajdował się w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO. Ił-78 (w kodzie NATO nazywany "Midas") to czterosilnikowy samolot, który powstał na bazie Ił-76 (w kodzie NATO nazywanych "Candid"). Jest używany głównie do tankowania w locie. Może też służyć jako wojskowy samolot transportowy.

Ił-78 został zaprojektowany przez Ilyushin Aviation Complex. Pierwszy prototyp wzbił się w powietrze w czerwcu 1983 roku, a samolot wszedł do służby w 1984 roku. Według serwisu Airforce Technology tankowiec może dostarczać paliwo z szybkością od 900 l do 2200 l na minutę. Pomagają w tym instalacje do podawania paliwa. W podstawowej wersji Ił-78 są to trzy jednostki UPAZ-1A. Jedna znajduje się na końcu kadłuba, a dwie są podskrzydłowe.