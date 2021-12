Rosyjski ekspres zagłady. Atomowy pociąg Barguzin - tajna broń Putina

Atomowy kompleks na torach

Związek Radziecki, a później Rosja, używali kompleksów kolejowych 19P961 przez około 20 lat. Choć poszczególne składy były wycofywane, to ostatni pozostawał w służbie aż do 2005 roku. Pomysł, by zbudować podobne pociągi, ale uzbrojone w nowoczesne rakiety RS-24 Jars, powrócił dekadę później.