Rosja gotowa odłączyć się od internetu. Pierwsze próby udane

To nie były czcze przechwałki - według Rosjan pierwsze testy "suwerennego internetu" zakończyły się sukcesem.



W testach brały udział instytucje państwowe i służby. Nie dotyczyły one zwykłych użytkowników. Rosjanie przez kilka dni sprawdzali, czy ich "suwerenny internet" spełni swoje założenia np. w kryzysowych sytuacjach - gdy kraj pozbawiony będzie dostępu do globalnej sieci.

Chociaż nie znamy technicznych szczegółów, to jak poinformował Aleksiej Sokołow z ministerstwa komunikacji, władze i operatorzy są gotowi na to, by "skutecznie reagować na zagrożenia". Wyniki eksperymentu mają zostać zaprezentowane prezydentowi Putinowi w 2020 roku.