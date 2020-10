Rakieta w kształcie zabawki dla dorosłych wzniosła się na 100 km [wideo]

Właściciel Amazona i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Jeff Bezos , jest drugim po Elonie Musku prywatnym przedsiębiorcą, który aktywnie pracuje nad tym, aby stać się znaczącym graczem w eksploracji kosmosu. Udowadnia to start jego udany start i lądowanie jego najnowszej rakiety New Shepard .

Test składał się z kilku etapów. W pierwszym rakieta wystartowała z platformy startowej i wyniosła ładunek na 100 kilometrów nad powierzchnię ziemi. W kolejnym etapie nastąpiło odłączenie górnej części rakiety, która zawierała komputery i czujniki, a docelowo pomieści pasażerów lotu na Księżyc . Następnie zarówno rakieta jak i kapsuły zaczęły opadać. Kapsuła opadła na spadochronach, a rakieta wylądowała pionowo podobnie do tego, jak robią to rakiety SpaceX firmy Elona Muska.

Dużą uwagę przyłożona także do zdolności lądowania rakiety New Shepard, bo ten sam system ma być wykorzystany do lądowania na Księżycu w 2024 roku. System w czasie rzeczywistym obserwuje podłoże i analizuje je tak, aby wylądować w najbardziej sprzyjającym miejscu, bez skał i kraterów.