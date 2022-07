Przezroczyste panele słoneczne. Dzięki nim okna mogą produkować prąd

Rozwiązanie to opisuje serwis Świat OZE: "Półprzezroczyste ogniwa solarne oparte są na technologii organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPV), czyli takich, których konstrukcja wykorzystuje związki węgla. Mają one wiele zalet, w tym m.in. niski koszt, mniej skomplikowany proces produkcji czy elastyczność".

Opracowane na University of Michigan panele mają przejrzystość na poziomie 50 proc. Jest to wartość daleka od ideału, ale pozwalająca na użycie ich w przypadku okien. Co więcej, badaczom udało się uzyskać sprawność paneli na poziomie 10-15 proc., co zbliża organiczne ogniwa do tradycyjnych, krzemowych.