Pozycja szefa Twittera, Jacka Dorseya, zagrożona. Miliarder chce go wykupić z własnej firmy

Twórca i szef Twittera, Amerykanin Jack Dorsey, może zacząć obawiać się o swoją pozycję. Miliarder Paul Singer wykupuje akcje portalu społecznościowego i prawdopodobnie będzie chciał, aby szef Twittera ustąpił z funkcji.

Fundusz inwestycyjny Elliott Management Corp zarządzany przez miliardera Paula Singera wykupił znaczną porcję akcji Twittera - informuje CNN Business. Na dorocznym, walnym zgromadzeniu Elliott Managment zaproponował cztery osoby do rady nadzorczej Twittera, a ze źródeł, do których dotarł CNN, wynika, że Paul Singer będzie chciał nakłonić Jacka Dorsey'a do ustąpienia ze stanowiska prezesa Twittera.