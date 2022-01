Potrzebujesz dowodu na zmiany klimatyczne? To zjawisko zaskoczyło nawet naukowców

Po to, by powstały burze z piorunami, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Najważniejszym z nich jest odpowiednia wilgotność, a ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury – im jest cieplej, tym bardziej parują oceany. To zaś powoduje, że atmosfera staje się niestabilna, co czyni ją idealnym środowiskiem dla przenoszenia ładunków elektrycznych. Występowanie takiego zjawiska w obszarze arktycznym świadczy o tym, że globalne ocieplenie gwałtownie postępuje.