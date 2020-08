Pogoda na 25 sierpnia. Prognoza zagrożeń IMGW. Śledź radar burzowy online

Pogoda we wtorek 25 sierpnia z pewnością nie będzie przypominać tej, jaka rozpieszczała mieszkańców Polski jeszcze kilka dni temu. Słonecznie będzie dziś tylko w województwach: śląskim, lubuskim i wielkopolskim. W pozostałych rejonach kraju synoptycy przewidują deszcz, któremu po południu mogą towarzyszyć burze. Miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Meteorolodzy ostrzegają również przed wiatrem, którego porywy osiągną prędkość nawet do 80 km/h.