Plaże na całym świecie znikają. Klimatolodzy ostrzegają: będzie coraz gorzej

Ostatnie 10 lat wygląda bardzo niepokojąco, ponieważ tempo wzrostu poziomu mórz jest ok. dwukrotnie wyższe niż w XX wieku. Zdaniem zespołu klimatycznego ONZ do końca tego stulecia poziom ten może wzrosnąć od 0,3 metra do aż 1,1 metra. Globalne ocieplenie przyczynia się również do fundamentalnych zmian w oceanach, co zagraża nie tylko mieszkańcom wybrzeży, ale wszystkim ekosystemom.