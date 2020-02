Papierowa rewolucja w McDonaldzie. Jak wyszło? Sprawdziłem - nie jest dobrze

Od 23 stycznia w restauracjach sieci McDonald’s nie znajdziemy plastikowych słomek ani pojemniczków na lody McFlurry. Manifestując proekologiczną politykę, koncern postanowił przejść na papierowe odpowiedniki. Poszedłem przekonać się, jak zmiany wypadają w praktyce.

Już na wstępie nietrudno domyślić się, jaki może być główny problem z papierem. Mówiąc kolokwialnie, nieszczególnie lubi on wodę czy jakiekolwiek inne ciecze, a co za tym idzie rozmięka.

McWłókien nie pojadłem

Wybrałem się do jednej z warszawskich restauracji McDonald’s, aby na własnej skórze sprawdzić nowe, papierowe słomki i pojemniki na lody . I oczywiście proekologiczne podejście sieci.

Cóż, gdybym był zdeklarowanym obrońcą przyrody, to już na wstępie czekałby mnie kubeł zimnej wody. Owszem, dostałem papierową słomkę oraz pudełeczko McFlurry, ale obok plastikowego wieczka na coli i również plastikowej łyżeczki.

Nie ma wątpliwości, że komfort korzystania z plastikowych słomek był większy, ale to rodzaj kompromisu, dla którego możemy zacisnąć zęby. Oby nie zbyt mocno.

Sukces? Niezupełnie

Tyle tylko, że należy zauważyć, iż sam w sobie papier powinien w tym czasie przynajmniej widocznie zacząć się rozpadać. Skoro nie zaczął, to jest czymś wzmacniany. McDonald’s jedynie słomkę reklamuje jako całkowicie biodegradowalną. Na temat pojemnika na lody takie hasło nie pada.

- Zarówno słomka, jak i kubek McFlurry są produktami nadającymi się do recyklingu. Nasz dostawca posiada certyfikat, który to potwierdza. Cienka warstwa polietylenu w kubkach McFlurry jest niezbędna, aby opakowanie nie przeciekało - mówi Anna Borys-Karwacka, rzecznik McDonald's.

Jednak w raporcie BBC News z 2016 roku czytamy, że polietylenowy impregnat sprawia, iż recykling klasycznymi sposobami nie jest możliwy. Mogą to robić tylko zakłady dysponujące stosowną technologią. BBC donosi także o problemach z recyklingiem słomek, co wynika rzekomo z ich dużej grubości. W tej chwili są one albo składowane, albo trafiają na opał.