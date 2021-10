Oglądasz strony dla dorosłych? W twoim mózgu zachodzą poważne zmiany

Sceny porno, podobnie jak substancje uzależniające, są hiperstymulującymi wyzwalaczami, które prowadzą do nienaturalnie wysokiego poziomu wydzielania dopaminy. Może to uszkodzić dopaminowy układ nagrody i sprawić, że nie będzie on reagował na naturalne źródła przyjemności. To dlatego użytkownicy zaczynają doświadczać trudności w osiągnięciu podniecenia z partnerem fizycznym.