Nowe odkrycie pomoże w walce z otyłością. W badaniach wzięły udział Polki z UW

Zespół badaczy z Austrii wraz ze współpracownikami z Niemiec i Australii, a także Polkami z Uniwersytetu Warszawskiego, zidentyfikował szlaki sygnałowe odpowiedzialne za rozwój cennego typu makrofagów tkanki tłuszczowej (ATM, adipose tissue macrophages) w otyłości, który zapobiega lipotoksyczności. Jak wyjaśniają, lipotoksyczność to proces, w którym cząsteczki tłuszczu odkładają się w tkankach innych niż tłuszcz. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach Nature Metabolism - informuje UW w swoim komunikacie.

Zespół naukowców wśród których znalazły się dr Maria Górna, dr Marta Kulik i prof. Paulina Dominiak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, szczegółowo zbadał szlak sygnałowy PI3K. Na stronie UW czytamy, że jest to główny regulator metaboliczny, gdyż reguluje magazynowanie tłuszczu i odgrywa kluczową rolę w reakcji komórkowej na hormon insulinę. Uczeni wyjaśniają, że w otyłości zmniejszone działanie insuliny lub insulinooporność prowadzi do cukrzycy typu II, która jest związana z wysokim poziomem glukozy we krwi.