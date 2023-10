Niedawno przybyła na Ziemię. Ma miliardy lat

Misja NASA OSIRIS-REx, której celem było dostarczenie na kulę ziemską niewielkiego fragmentu asteroidy, trwała już od 2016 r. To wtedy kosmiczna sonda wystartowała w kierunku 500-metrowej asteroidy Bennu, by po siedmiu latach wrócić na Ziemię z ważącą ok. 250 g próbką.