Neandertalczycy toczyli wojnę z ludźmi. Naukowcy mają na to dowody

Wojny międzygatunkowe

Przeludnienie na określonym obszarze jest źródłem konfliktów i walki o tereny łowieckie. Problemem staje się kontrola liczebności gatunków. Można to wyjaśnić na przykładzie naszych najbliższych krewnych, czyli szympansów. Samce tego gatunku atakują i zabijają samce należące do innych stad. W podobny sposób mogła wyglądać walka tocząca się między neandertalczykami i ludźmi.

Według naukowców oznacza to, że taka forma agresji wyewoluowała zarówno u szympansów, jak i naszych bezpośrednich przodków około 7 mln lat temu. Jeśli jest to zgodne z prawdą, w tym samym czasie współpraca opierająca się na agresji pojawiła się u neandertalczyków .

Wojna jako element wpisany w ludzkie istnienie

Dane archeologiczne potwierdzają, że życie neandertalczyków wcale nie było spokojne. Przedstawiciele tego gatunku byli utalentowanymi łowcami, posługującymi się włóczniami do zabijania jeleni, koziorożców, łosi, żubrów, a nawet mamutów. Najprawdopodobniej tej samej broni używali do ochrony swoich rodzin oraz terytoriów.

Zmienna przewaga w walkach

Ostatecznie doszło do zwycięstwa Homo sapiens. Naukowcy nie wiedzą dlaczego. Jedna z teorii zakłada wynalezienie broni, która pozwalała prowadzić walki na dystans – łuków, pałek do rzucania, wyrzutni włóczni itp. Inna teoria zakłada ulepszenie technik łowieckich, pozwalających Homo sapiens na tworzenie i wykarmienie większych plemion, co ostatecznie doprowadziło do zyskania przewagi liczebnej nad neandertalczykami.