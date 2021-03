NASA zdradza plany dotyczące zrównoważonych źródeł energii na Księżycu

Budowa paneli słonecznych to jeden z elementów programu Artemis , którego celem będzie ustanowienie stałej obecności ludzi na Srebrnym Globie. W 2024 planowany jest powrót astronautów na Księżyc, jednak NASA nie chce na tym poprzestać.

Jeśli jednak ma być możliwy dłuższy pobyt człowieka na naszym naturalnym satelicie, konieczne będzie zapewnienie zrównoważonego źródła energii do obsługi księżycowej bazy, łazików, systemów zintegrowanych z misjami załogowymi oraz robotami.

- Posiadanie niezawodnych źródeł energii na Księżycu jest kluczem do prawie wszystkiego, co chcemy robić na jego powierzchni - powiedział Niki Werkheiser z Space Technology Mission Directorate (STMD). - Współpracując z pięcioma różnymi firmami przy projektowaniu tych prototypowych systemów, skutecznie zmniejszamy ryzyko nieodłącznie związane z opracowywaniem tak przełomowych technologii.

Firmy wybrane przez NASA to: Lockheed Martin , ATK Space Systems (Northrup Grumman), Honeybee Robotics, Space Systems Loral (Maxar Technologies) i Astrobotic Technology .

Księżycowe panele słoneczne muszą być bardziej wytrzymałe niż te, które stosujemy na Ziemi. Największym wyzwaniem będzie opracowanie technologii odpornej na pył księżycowy i takiej, która poradzi sobie na nierównych i stromych powierzchniach. To jeden z powodów, dla którego panele będą pionowe.

Dodatkowo taka konstrukcja pozwoli im zbierać światło słoneczne docierające do bieguna południowego księżyca, co nie jest możliwe w obecnie stosowanych rozwiązaniach. Panele muszą być również lżejsze i bardziej mobilne, by można było je łatwo przewieść na Księżyc.