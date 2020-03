LOT i Wizz Air zawieszają połączenia do Włoch. Wszystko z powodu koronawirusa

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o zawieszeniu wszystkich rejsów do Włoch. Podobną decyzję podjęła firma Wizz Air. Przewoźnik anulował połączenia do północnej Italii.

LOT zawiesza rejsy do Włoch. Podobna decyzja Wizz Air

Koronawirus sieje niepokój w Europie. W związku z rosnącą liczbą zakażeń we Włoszech, coraz więcej przewoźników decyduje się na zawieszenie połączeń do tego kraju. Ich śladem poszły Polskie Linie Lotnicze LOT, które anulowały wszystkie rejsy do Italii do 12 marca 2020 roku.

- W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - przekazał p.o. rzecznika prasowego LOT Michał Czernicki.

- Wszystkie osoby, które do tej pory zakupiły lub zakupią do 31 marca br. bilety polskiego przewoźnika na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r. mają teraz możliwość dokonania bezpłatnej zmiany daty podróży na loty do 31 grudnia 2020 r. z zachowaniem klasy rezerwacyjnej - dodał.

Rzecznik zapewnił, że sytuacja jest stale monitorowana. Przekazał także, że zmian rezerwacji można dokonać poprzez LOT Contact Center, jak również za pośrednictwem Messengera.

Wizz Air także zawiesza połączenia

Doniesienia z Włoch poważnie potraktowały również linie lotnicze Wizz Air. W niedzielę przewoźnik czasowo zawiesił połączenia z Warszawy, Gdańska i Katowic do Bergamo w północnej Italii. Decyzja obowiązuje do 3 kwietnia.

W celu opanowania epidemii koronawirusa przewoźnik ogłosił także natychmiastowe zawieszenie lotów do Treviso i Mediolanu.

- Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie przewoźnika lub za pośrednictwem aplikacji, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 procent pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air - poinformowały linie lotnicze w komunikacie podanym przez ISB News.