Latające roboty bojowe. Nowy budżet Pentagonu na 2022 rok

Jedną z nich jest dron MQ-25 Stingray. To rozwijany przez marynarkę wojenną innowacyjny program bezzałogowej latającej cysterny. Choć nie przyciąga on tyle uwagi, co programy rozwoju autonomicznych bojowych maszyn, jest dla przyszłości działań wojennych co najmniej tak samo – o ile nie bardziej – istotny.