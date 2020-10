Koronawirus. Dokument, który mówi prawdę o pandemii. Zajął się nim Senat

O raporcie pisaliśmy na łamach WP Tech już wcześniej. Przedstawia on aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa, prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym oraz rekomendacje dla obywateli i instytucji.

Badacze, jak pisze Nauka w Polsce PAP, przestrzegają w nim także, że "jeśli nie uda się przekonać Polaków do powszechnego stosowania się do zaleceń sanitarnych takich jak noszenie maseczek czy zachowywanie fizycznego dystansu, ponowne zamrożenie gospodarki i życia społecznego może okazać się konieczne, by zatrzymać pandemię".