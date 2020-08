Kłopoty misji Mars 2020. NASA potwierdza problem

- To znany problem, z którym mieliśmy do czynienia również podczas innych misji planetarnych, w tym podczas startu Curiosity w 2011 roku. Opracowaliśmy strategie radzenia sobie z tym(...). W ten sposób utrzymujemy sygnał w akceptowalnym zakresie. Obecnie, po przeprowadzeniu tych działań, otrzymujemy normalne dane telemetryczne - wyjaśnił Matt Wallace, zastępca dyrektora misji.

Drugi problem to temperatura - sprzęt w krótkim czasie zderzył się z gwałtowną różnicą temperatur, która wynika z wejścia w przestrzeń kosmiczną. “Gdy pojazd znalazł się w cieniu Ziemi, temperatura wymienników spadła. To zaś spowodowało, że wzrosła różnica temperatur pomiędzy wnętrzem pojazdu a wymiennikami. Ten wzrost różnicy wywołał alarm i spowodował automatyczne wprowadzenie pojazdu w tryb bezpieczny”, dodaje Wallace.

Zapewnia on również, że badacze przewidzieli, że może się to wydarzyć. Nie sposób jednak zapobiec wszystkich możliwym scenariuszom startu, z czego wynikły powyższe problemy. Zapewnia przy tym, że nie ma powodu do niepokoju: