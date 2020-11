WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne jaki odkurzacz + 2 robot odkurzaczodkurzacz pionowy Ludwik Krakowiak wczoraj (22:20) Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Jaki odkurzacz kupić do domu? Jakiej funkcjonalności należy oczekiwać od robota sprzątającego? Czy odkurzacz automatyczny wystarczy do utrzymania czystości w mieszkaniu? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jaki wybrać odkurzacz (Adobe Stock) Roboty sprzątające cieszą się sporą popularnością. Te półautonomiczne urządzenia potrafią samodzielnie lub z niewielkim udziałem człowieka utrzymać podłogę w czystości. A producenci wyposażają je w coraz bardziej innowacyjne technologie, w tym sztuczną inteligencję – roboty uczą się, jak efektywniej wykonywać swoje zadania. Obsługę niektórych modeli robotów zapewnia dedykowana aplikacja mobilna. Pracą wybranych odkurzaczy można sterować za pomocą poleceń głosowych. W droższych urządzeniach znajdziesz również czujniki optyczne, ułatwiające omijanie przeszkód oraz funkcje mapowania mieszkania (robot na podstawie przebytej trasy zapamiętuje rozkład pomieszczeń). Funkcja mapowania należy do najbardziej przydatnych – dzięki niej odkurzacz "wie" nie tylko o tym, gdzie już sprzątał, ale również gdzie ma wznowić czyszczenie przerwane na przykład w wyniku konieczności powrotu do stacji dokującej i doładowania akumulatora. Jest to jednak funkcja spotykana przeważnie w urządzeniach z wyższej półki cenowej. W droższych modelach można też na ogół zaprogramować harmonogram, by automatycznie przeprowadzały proces sprzątania w określonych odstępach czasu. Odkurzacze automatyczne – na co zwracać uwagę O wydajności pracy automatycznego odkurzacza decyduje zestaw wbudowanych sensorów – jedne ostrzegają przed różnicami w poziomie podłoża, inne informują o zderzeniu z obiektem i "nakazują" zmianę kursu. To ważne, bo mieszkania wielopoziomowe mogą okazać się dla prostszych konstrukcji problematyczne – gdy robot zidentyfikuje różnicę w poziomach grożącą upadkiem, może po prostu zatrzymać się. W większości robotów sprzątających można dostosować tryb czyszczenia do rodzaju nawierzchni, np. parkietu czy dywanu. Niektóre modele oferują tryb czyszczenia punktowego (dokładniejsze sprzątanie mniejszej powierzchni), tryb sprzątania wzdłuż krawędzi ścian i listew przypodłogowych. Odkurzacz może również zawierać czujniki monitorujące ilość zebranych zabrudzeń, na której to podstawie sprzęt dostosowuje tryb sprzątania. Odkurzacze automatyczne – zalety i wady W zestawie z robotem automatycznym znajduje się stacja dokująca – baza, do której robot wraca po skończonej pracy i za pomocą której uzupełnia zapas energii w akumulatorze. Sama stacja musi znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego, jednak nie powinna być zupełnie schowana, np. wsunięta pod kanapę czy ukryta za zasłoną, aby robot mógł swobodnie w niej zadokować. Robot sprzątający, tak jak każdy inny odkurzacz, wymaga systematycznej konserwacji – oprócz takich oczywistości jak opróżnianie pojemnika na zabrudzenia uwagi wymaga mechanizm czyszczący i szczotki. Na szczęście, jeżeli sprzęt współpracuje z dedykowaną aplikacją, stosowne powiadomienie o konieczności czyszczenia dostaniemy na smartfona. Co ciekawe, niektóre modele mogą samodzielnie opróżniać pojemnik na zabrudzenia – zebrana w czasie sprzątania zawartość trafia do pojemnika w stacji dokującej. Taki pojemnik można opróżniać rzadziej. Odkurzacz automatyczny poradzi sobie z najczęstszymi zabrudzeniami – kurzem, sierścią zwierząt domowych czy okruchami pożywienia. To wystarcza do systematycznego utrzymywania porządku w mieszkaniu, by zabrudzenia nie nawarstwiały się. Roboty sprzątające ustępują jednak tradycyjnym odkurzaczom pod względem mocy zasysania zabrudzeń – sprzątanie z użyciem tych drugich jest bardziej dokładne. Obudowa automatycznego odkurzacza ma płaski profil i najczęściej kształt dysku, co teoretycznie pozwala dotrzeć w każde miejsce. Jednak nawet najlepszy robot nie poradzi sobie z niskimi meblami, bo po prostu nie wjedzie pod nie. Wszystko to sprawia, że robot sprzątający to dobre rozwiązanie dla zapracowanych lub zajętych innymi obowiązkami użytkowników bądź też dla posiadaczy przestronnych mieszkań z dużą ilością wolnego miejsca. Robot może służyć jako wartościowe uzupełnienie możliwości tradycyjnego, obsługiwanego ręcznie, odkurzacza – na przykład pionowego. Taki sprzęt zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę zarówno nad urządzeniem, jak i procesem czyszczenia – w razie potrzeby można skierować jego wlot w trudno dostępne zakamarki. Konstrukcja odkurzacza pionowego sprawia, że nie trzeba zmagać się z rurą, tak jak w tradycyjnych odkurzaczach, nie mówiąc o przeciąganiu i przepinaniu przewodu zasilania sieciowego – źródłem zasilania jest wbudowany akumulator. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze