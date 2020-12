WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jak zamówić bukiet online? Technologia pozwala to zrobić w kilku prostych krokach Kwiaty są doskonałym prezentem na każdą okazję. Można je zamówić i wysłać do wybranej osoby bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy do tego smartfon lub komputer i dostęp do internetu. Podpowiadamy, jak szybko i w łatwy sposób zamówić bukiet online. Jak zamówić bukiet online? W sieci można znaleźć bogatą ofertę kwiaciarni internetowych, które pozwalają dokonać zamówienia bukietu online. Do najpopularniejszych należą: e-kwiaty.pl, pocztakwiatowa.pl, kwiatowaprzesylka.pl czy kwiatowadostawa.pl. Dostępność ich usług uzależniona jest od wybranej lokalizacji, co koniecznie należy sprawdzić przed dokonaniem zamówienia. Jak zamówić bukiet online? Decydując się na konkretny punkt sprzedaży, warto również zapoznać się z opiniami na temat jakości oferowanych produktów oraz świadczonych usług. Chodzi tutaj przede wszystkim o wybór kwiatów, ich świeżość, ale także terminowość dostaw i elastyczność wobec propozycji klientów. Po wyborze kwiaciarni należy przejść na jej stronę internetową lub skorzystać z aplikacji mobilnej, jeśli taka istnieje. Przykładowo kwiaty w aplikacji można zamówić za pośrednictwem Poczty Kwiatowej. Następnym krokiem jest wskazanie lokalizacji, gdzie chcemy, aby bukiet został dostarczony oraz jego wybór z dostępnej listy. Wiele firm daje możliwość dobrania dodatków do bukietu – czekoladek, wina, pluszowych misiów, wazonu, a nawet kawy. Kwiaty przez internet Jeśli wybraliśmy bukiet i zdecydowaliśmy o jego wielkości, następnym krokiem jest podanie daty oraz pory, w jakiej ma zostać doręczony. To od niej uzależniony jest koszt dostawy. Najdroższe opcje dotyczą późnych godzin nocnych oraz wczesnych godzin rano. W niektórych punktach możemy również zaznaczyć, z jakiej okazji wysyłamy bukiet – imieniny, pogrzeb, gratulacje, narodziny dziecka, ślub itp., oraz dodać bilecik ze wskazaną treścią i poprosić o potwierdzenie dostarczenia bukietu za pośrednictwem smsa. Ostatnim krokiem przy zamawiania bukietu online jest decyzja o formie płatności. Kwiaciarnie internetowe oferują m.in. płatność za pośrednictwem Blika, PayU, kart płatniczych, Apple Pay, Google Pay, PayPal czy PayPo. Są to operacje certyfikowane, co pozwala chronić nasze dane oraz przekazywane środki pieniężne. Bezpieczne zakupy w sieci Certyfikat SSL jest obowiązkowy dla wszystkich sklepów prowadzących sprzedaż przez internet, a także witryn gromadzących dane internetowe. Dostępne są certyfikaty o różnej walidacji, zapewniające odmienny poziom ochrony – DV, OV lub EV. Wykorzystanie HTTPS, która jest szyfrowaną wersją protokołu HTTP, pozwala na zabezpieczenie danych kupującego przed ich przechwyceniem. Uniemożliwia również dokonywanie w nich zmian. Dlatego kupując bukiety online, warto upewnić się, czy strona internetowa posiada protokół HTTP. Certyfikacja płatności przez internet Dostępne certyfikaty, czyli DV, OV i EV różnią się poziomem weryfikacji sklepu internetowego przez podmiot certyfikujący. DV (Domain Validation) weryfikuje wyłącznie domenę sklepu internetowego, OV (Full Organization Validation) uwzględnia również dane firmy oraz potwierdzenie, że strona internetowa jest jej własnością. Z kolei EV (Extended Validation), czyli jeden z najbardziej szczegółowych certyfikatów uwzględnia dane rejestrowe firmy, jej umowy, a nawet to, czy z prawnego punktu widzenia może posługiwać się daną domeną. Podsumowując, zakup bukietu online jest zadaniem łatwym i szybkim. Wystarczy podążać za wskazówkami zamieszczanymi na stronie internetowej kwiaciarni lub w aplikacji mobilnej wybranego punktu sprzedaży. Jeśli żaden z dostępnych sposobów nie jest dla nas dogodny, możemy po prostu zamówić bukiet telefonicznie, korzystając z numeru kontaktowego wybranej kwiaciarni lub komunikując się z nią za pośrednictwem mediów społecznościowych np. Facebooka czy adresu e-mail. Część z tego typu punktów oferuje swoim klientom możliwość dostarczenia bukietu pod wskazany adres oraz różne, dogodne formy płatności.