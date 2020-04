Jak zainstalować drukarkę? Praktyczny poradnik

Zanim przystąpimy do korzystania z nowego sprzętu, pojawia się pytanie: Jak zainstalować drukarkę i czy sami sobie poradzimy? Przebieg tego procesu może różnić się w przypadku instalacji sieciowej oraz standardowej.

Jak zainstalować drukarkę bez płyty w domu?

Jak zainstalować drukarkę sieciową?

Większość zarówno drogich, jak i tańszych drukarek posiada kartę sieciową. Dzięki niej możemy podłączyć drukarkę do routera za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi albo przewodu sieciowego. Cały proces konfiguracji jest bardzo prosty:

Kiedy nadal jej nie widzimy, wybieramy okienko „Drukarki, której szukam, nie ma na liście”, podajemy model i adres IP (znajdziemy je na dołączonych do drukarki instrukcjach obsługi lub pudełku) oraz czekamy na pojawienie się modelu, po czym go wybieramy. Gdyby ta czynność się nie powiodła, musimy skorzystać z płyty załączonej do sprzętu i postępować zgodnie z poleceniami instalatora.