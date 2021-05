Islandia. Odkryto miejsce związane z Ragnarokiem

Nowe badania wykazały, że ok. 300 m od wejścia do jaskini i 10 m pod powierzchnią gruntu, głęboko w mroku, znajduje się kamienna struktura przypominająca łódź. Najprawdopodobniej służyła ona do składania ofiar bogu ognia. Odnaleziono również hałdy kości ciągnące się na 120 metrów od kamiennej struktury.