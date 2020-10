Inwazja śmierdzących owadów? Wtyk amerykański szuka schronienia w polskich domach

Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis) to owad pochodzący z Ameryki Północnej. Występuje głównie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, jednak od końca ubiegłego stulecia zaczął być widywany również w Europie. Po raz pierwszy zaobserwowano go we Włoszech w 1999 roku. Zdaniem ekspertów, przywędrował na Stary Kontynent podczas jednego z transportów morskich.