Eksperci ostrzegają: nigdy nie pij tego podczas upałów

Podobne wnioski można znaleźć w badaniu, które ukazało się na łamach "American Journal of Physiology" w 2016 roku. Wynika z niego, że w upały powinniśmy unikać nie tylko alkoholu i kofeiny, ale także zmrożonych napojów. Dotyczy to w szczególności osób, które na co dzień nie piją ani kawy ani herbaty. Ich organizm zareaguje na nie inaczej, niż u tych, którzy spożywają je na co dzień.