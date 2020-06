Delfiny są niesamowicie inteligentne. Udowodniono, że uczą się od swoich rówieśników jak korzystać z narzędzi

Badania przedstawione na łamach "Current Biology" opisują niezwykły sposób pozyskiwania żywności przez delfiny. Okazało się, że te wodne ssaki potrafią łapać ryby w duże, puste muszle ślimaków morskich. Dzięki temu, po wypłynięciu na powierzchnie są w stanie podrzucić rybę, która trafia bezpośrednio do ich pyska.

Jest to drugi taki udokumentowany przypadek wśród delfinów, a także pierwszy dowód na to, że delfiny uczą się pewnych zachowań od swoich rówieśników, podobnie jak małpy człekokształtne.

Inteligentne morskie ssaki

- To ważny kamień milowy - powiedział biolog ewolucyjny Michael Krützen z Uniwersytetu w Zurychu. Dodał – pokazuje, że zachowania kulturowe delfinów i innych zębowców są znacznie bardziej podobne do zachowań wielkich małp, w tym ludzi, niż wcześniej sądzono.

Delfiny posługujące się narzędziami po raz pierwszy zaobserwowano ponad 20 lat temu. Zwierzęta przesuwały morskie gąbki w kierunku swojego pyska, aby chronić go podczas żerowania. Dzięki temu ssaki mogły polować na znacznie większych głębokościach i chronić swoje nosy w trakcie rozbijania skorupiaków o morskie dno lub skały.

Wykorzystywanie gąbek w trakcie polowania, czyli gąbkowanie to umiejętność przekazywana przez matki swojemu potomstwu. Z kolei umiejętność podrzucania ryb przy wykorzystaniu muszli to coś, czego delfiny uczą się od swoich rówieśników.

Rówieśnicy odgrywają ważną rolę

- Pomimo rozbieżnych historii ewolucyjnych i faktu, że żyją w tak różnych środowiskach: zarówno delfiny, jak i wielkie małpy są długowiecznymi ssakami o dużych mózgach, o dużej zdolności do innowacji i kulturowego przekazywania zachowań - powiedział Krützen.

Poprzednie badania dotyczące tego, czy delfiny mogą uczyć się od swoich rówieśników, były obiecujące, ale niejednoznaczne. Teraz zespół naukowców pod przewodnictwem ekologa behawioralnego Sonji Wild z University of Konstanz w Niemczech w końcu je zweryfikował.

Jest to stosunkowo niewielka liczba w porównaniu z całkowitą liczbą spotkań, ale wystarczająca, aby przeprowadzić analizę i ustalić, w jaki sposób delfiny uczą się takiego zachowania. Badacze doszli do wniosku, że jest to umiejętność nabywana od rówieśników, a nie od rodziców.