Chcesz zapłacić niższy abonament RTV? Musisz się spieszyć, masz czas do weekendu

Jeśli posiadamy odbiornik radiowy lub TV, to w większości przypadków nie ma odwrotu. Trzeba opłacić abonament RTV, który w zasadzie jest bardziej podatkiem od posiadania odbiornika, niezależnym od użytkowania. Można nieco zaoszczędzić, ale czasu jest mało.

Masz tylko kilka dni, aby zaoszczędzić na abonamencie RTV (Fotolia)

Standardowo, jeśli płatności dokonujemy co miesiąc, trzeba liczyć się z wydatkiem 7,00 zł dla radia i 22,70 zł przy telewizorze (w ten wariant wliczony jest już abonament radiowy). To daje 84,00 zł lub 272,40 zł na rok. Poczta Polska na swojej stronie podpowiada, jak nieco zaoszczędzić na abonamencie RTV.

Abonament RTV na rok z góry to najwięcej oszczędności Wystarczy zapłacić za więcej niż jeden miesiąc z góry. Im dłuższy okres, tym lepiej dla nas. Najkorzystniej wypada oczywiście załatwienie całej sprawy z góry do końca roku. Opłacając cały 2020 rok, zaoszczędzimy 10 proc. Zamiast 84,00 zł będzie to 75,60 zł, a dla bardziej interesującego wariantu telewizyjnego stawka spadnie z 272,40 zł do 245,15 zł.

Różnice nie są może oszałamiające, ale zawsze to kilka złotych zachowanych w kieszeni i większa wygoda - nie trzeba co miesiąc martwić się o zapłacenie jednego rachunku więcej. Każdy ma ich sporo i jeden druczek mniej, to krótsze wizyty w banku, na poczcie czy po prostu mniej roboty z opłatami przez bankowość elektroniczną na komputerze lub smartfonie.