Burze w weekend? IMGW ostrzega. Sprawdź radar burzowy online dla swojego miasta

Piątek przyniesie duże zachmurzenie w większości regionów kraju. Należy spodziewać się również przelotnych opadów, ale temperatura pozostanie wysoka - od 22°C na zachodzie do 26°C na południowym wschodzie.

IMGW ostrzega, że w ciągu dnia burze mogą pojawić się w niemal całej Polsce, dlatego zaleca się śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. Należy również mieć na uwadze możliwość wystąpienia silnych wiatrów (do 90 km/h), które będą towarzyszyć ulewom. W momencie pisania tego artykułu alert pogodowy 1. stopnia został wydany dla województw:

IMGW ostrzega jednak, że sytuacja w ciągu dnia może ulec zmianie, dlatego poniżej przygotowaliśmy dla was zestawienie aplikacji pozwalających śledzić, gdzie jest burza. Jednocześnie najnowsze prognozy pogody wskazują, że weekend zapowiada się słonecznie. Mogą pojawić się przelotne opady, ale jednak przez większość czasu będziemy cieszyć się dobrą pogodą.

Aplikacje do monitorowania burz

Najprostszym rozwiązaniem, by śledzić, gdzie jest burza i dopasować swoje plany, jeśli nadchodzi załamanie pogody, będą aplikacje pogodowe. Wiele z tych rozwiązań pozwala śledzić radary burzowe, a my możemy pozwolić, by program wysyłał powiadomienia o nadchodzącej zmianie pogody. Oto najpopularniejsze rozwiązania: