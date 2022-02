Blackout w Polsce. Ekspert ostrzega, a RCB radzi, jak się przygotować na brak prądu

Chociaż rosnące ceny prądu każdy z nas odczuwa na własnej kieszeni, to eksperci ostrzegają, że nie jest to największy problem, z jakim musi zmierzyć się Polska. Piotr Woźny, który przez kilka lat pracował w rządzie Mateusza Morawieckiego, a dziś jest prezesem prywatnej firmy ZE PAK przyznał, że już niedługo mogą czekać nas długie godziny blackoutów .

Termin blackout używany jest do opisania rozległych awarii sieci energetycznych. W efekcie czego dochodzi do wyłączenia prądu na dużych obszarach, a czasem nawet w całych miastach. Ekspert uważa, że 50-letnie bloki powinny być wyłączone z przyczyn naturalnych. Nie są w stanie działać poprawnie i nie nadają się do modernizacji pod kątem systemu energetycznego, co z kolei stwarza zagrożenie dla mieszkańców.