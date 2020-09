Anomalia klimatyczna, która zdarza się raz na wiek, uczyniła I wojnę św. jeszcze bardziej niszczycielską

– Zmieniła się cyrkulacja atmosferyczna i przez sześć lat w całej Europie padało dużo więcej deszczu, znacznie zimniej. Ta zmiana to anomalia, która może zdarzyć się raz na sto lat – powiedział klimatolog Alexander More z Uniwersytetu Harwarda.

Grobowiec z I wojny światowej. Odkryto kilkadziesiąt ciał

Potencjalny wpływ na pandemię

Oczywiście relacje o okropnych warunkach w okopach I wojny światowej nie są nowe – deszcz i błoto zostały dobrze udokumentowane. To, co wnoszą te nowe badania, to powiązanie tych warunków z anomaliami we wzorcach środowiskowych.