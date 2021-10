Amerykańskie bombowce w pobliżu granic Rosji. Poderwano myśliwce Su-30

Na nagraniu widać, że samoloty zachowały bezpieczny odstęp, ale nie zawsze tak było. Serwis The Aviationist przypomniał o "nieprofesjonalnych" przechwyceniach z udziałem P-8 oraz B-52. Pierwszy ze wspomnianych incydentów miał miejsce w listopadzie 2017 roku. Wówczas dwa myśliwce Su-30 zbliżyły się do amerykańskiego samolotu P-8A Poseidon na odległość około 15 metrów. W efekcie doszło do gwałtownych turbulencji, które stanowiły poważne zagrożenie dla P-8A. Ostatecznie samolot bezpiecznie powrócił do swojej bazy.