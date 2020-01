28. Finał WOŚP za nami. Orkiestra liczy na nowy rekord

Finał 28. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca. Zadeklarowana kwota jest wyższa niż w ubiegłym roku, a wszystko wskazuje na to, że zostanie pobity kolejny rekord. Orkiestra będzie zbierała środki do 8 marca.

WOŚP: Pierwsze podsumowania

W niedzielę o północy licznik 28. Finału WOŚP pokazywał 115 milionów 362 tysiące 894 złote. Nie jest to jednak wynik ostateczny, ponieważ zbiórka potrwa do 8 marca. W zeszłym roku zadeklarowana kwota wyniosła 92 miliony złotych, ale ostatecznie udało się zebrać ponad 175 milionów złotych.

- Wiemy o tragicznym stanie służby zdrowia. Apeluję do premiera, ministra zdrowia i prezydenta. To wy powinniście rozmawiać z narodem. Zaraz przy sprzęcie nie będzie miał kto stać – apelował Jurek Owsiak w trakcie konferencji prasowej. Odnosząc się do problemu niewystarczającej liczby lekarzy w polskich szpitalach.