Zobacz więcej szczegółów. Monitory z zakrzywionym ekranem do 1 tys. zł

Zakrzywione ekrany od lat są z powodzeniem stosowane w kinach. Pozwalają one nieco oszukać wzrok, wyrównując odległości między krańcami ekranu, a jego środkiem, choć początkowym zamysłem było zredukowanie zniekształceń obrazu pojawiających się na płaskich ekranach. W teorii obraz na zakrzywionym monitorze jest lepszy, ponieważ nie tylko likwiduje zniekształcenia, ale także jest równomiernie podświetlony, choć to zależy także od jakości sprzętu. Krzywizna sprawia wrażenie, że ekran jest większy, a także mniej podatny na działanie silnego światła słonecznego.

Konstrukcja i zalety monitora zakrzywionego sprawiają, że to doskonały wybór do gier. Oczywiście przy zakupie należy zwrócić uwagę na stopień zakrzywienia, częstotliwość odświeżania obrazu, czas reakcji matrycy podawany w milisekundach oraz jasność ekranu. W tym ostatnim przypadku nie zawsze więcej znaczy lepiej. Już przy 300 cd/m2 oko może się męczyć. Do naszego przeglądu wybraliśmy pięć monitorów najlepiej ocenianych przez użytkowników.

Na pierwszy ogień idzie AOC C24G2U . Pod tą zagmatwaną nazwą kryje się ekran o przekątnej 24", rozdzielczości Full HD oraz z częstotliwością odświeżania 165 Hz i czasem reakcji matrycy wynoszącym tylko 1 ms. Jasność ekranu to 250 cd/m2, a proporcja wynosi standardowe 16:9. Producent zadbał o kilka predefiniowanych trybów pracy, które można zmienić w zależności od tego, co jest akurat grane.

Asus TUF Gaming VG24VQR jak sama nazwa wskazuje, został przygotowany z myślą o graczach. Co to oznacza? Na liście parametrów są przekątna 24", rozdzielczość Full HD, częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz i czas reakcji zaledwie 1 ms. Do tego dochodzi jasność wynosząca aż 350 cd/m2. Kąt oglądania to 178 stopni. Technologia Shadow Boost rozjaśnia ciemne obszary bez nadmiernego naświetlania jasnych stref, co pozwala dostrzec najmniejsze szczegóły i jednocześnie nie męczy oczu.