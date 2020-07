Zmiany klimatu sprawiły, że syberyjska fala upałów była 600 razy bardziej prawdopodobna

W okresie od stycznia do czerwca temperatury na dalekiej północy Rosji były ponad 5 stopni Celsjusza powyżej średniej, powodując topnienie wiecznej zmarzliny, zawalanie się budynków oraz niezwykle wczesny i intensywny początek sezonu pożarów lasów. 20 czerwca stacja meteorologiczna w Werchojańsku zarejestrowała rekordową temperaturę 38 stopni C.

Upały dotkną każdego

– Badania te są kolejnym dowodem na to, że ekstremalne temperatury, jakich możemy się spodziewać na całym świecie, częściej występują w globalnie ocieplającym się klimacie. Co ważne, rosnąca częstotliwość występowania tych ekstremalnych upałów może być moderowana przez redukcję emisji gazów cieplarnianych – wyjaśnił Andrew Ciavarella, główny autor badań.

Naukowcy twierdzą, że to prawdopodobnie najbardziej ewidentny i naoczny wpływ zmian klimatu, jaki do tej pory się pojawił. Dodatkowo pokazał on, jak bardzo są one powiązane z intensywnością i długością fal upałów.