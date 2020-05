"Zabawa w chowanego". Blisko 4,5 mln wyświetleń. Film cieszy się wielką popularnością

Premiera "Zabawy w chowanego" początkowo planowana była na jesień 2019 roku, jednak z różnych powód musiała zostać kilkukrotnie przełożona. Film braci Sekielskich został udostępniony za darmo na platformie YouTube. Produkcja została sfinansowana ze zbiórki widzów. Na trzecią i zarazem ostatnią część serii o pedofilii w Kościele katolickim wpłacono jak do tej pory blisko 1 850 000 mln złotych .

Teledysk Kazika i #hot16challenge 2 wciąż popularne

Oprócz dokumentu braci Sekielskich, sporym zainteresowaniem w Polsce cieszy się również teledysk do utworu Kazika Staszewskiego pod tytułem "Twój ból jest lepszy niż mój" . Klip do piosenki, która w ostatnim czasie wywołała sporo kontrowersji odtworzono już blisko 5,5 mln razy.

Chociaż akcja #hot16challenge 2 szczyt swojej popularności ma już za sobą, to wciąż dołączają się do niej kolejni artyści. "Szesnastki" w odsłonie niektórych wykonawców zyskały już miano kultowych. Do jednych z największych niespodzianek z pewnością możemy zaliczyć występ Andrzeja Dudy. Prezydent Polski odpowiedział na nominację łódzkiego rapera Zeusa, a jego wykonanie odtworzono na YouTube już blisko 8 mln razy.