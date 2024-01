Wyjdź na zewnątrz. Spójrz w niebo. Dziś masz dwie okazje

W poniedziałek 29 stycznia będzie też druga okazja do obserwowania Starlinków. Spóźnialscy mogą spojrzeć w niebo o 18:52 , by poszukać na niebie "kosmicznego pociągu". Tym razem jednak warto się spieszyć i uważnie spoglądać w kosmos, gdyż drugi przelot tego dnia ma być zdecydowanie krótszy – czytamy na nocneniebo.pl.

Przypomnijmy, że satelity Starlink to część projektu Elona Muska, który jest rozwijany przez firmę SpaceX. Zgodnie z założeniami, projekt ma zapewnić dostęp do internetu satelitarnego na całej powierzchni Ziemi. Obecnie na orbicie znajduje się ponad 5,7 tys. satelitów (z deklarowanych 12 tys.), co zdaniem wielu specjalistów wzbudza kontrowersje. Astronomowie twierdzą, że tak rozbudowana siatka stoi na drodze do prowadzenia obserwacji kosmosu.