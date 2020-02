UE oskarżona o hipokryzję w sprawie klimatu. Poparła 32 projekty gazowe

Unia Europejska udzieliła formalnego wsparcia 32 projektom dotyczącym infrastruktury gazowej. Krytycy mówią, że ta decyzja to skazanie Europy na spalanie paliw kopalnych przez pokolenia.

443 eurodeputowanych zagłosowało za projektami, przeciwko było 169, a wstrzymujących się 36. To uruchomiło krytykę ze strony aktywistów na rzecz środowiska, którzy zarzucili hipokryzję Unii w temacie kryzysu klimatycznego.

Całkowity koszt projektów, nad którymi odbywało się głosowanie, ma wynosić 29 miliardów euro. W ramach programu ich finansowania do 50 proc. kosztów każdego z nich mogą pokryć podatnicy z państw członkowskich.

Europejska Komisarka ds. Energii, Kadri Simson, zwróciła się do parlamentu z prośbą o poparcie zestawu 151 projektów, argumentując, że trzy czwarte z nich dotyczy energii elektrycznej, a nie gazu. Parlament miał możliwość albo zaakceptowania całego pakietu, albo odrzucenia go także w całości.

Krytyka i odpowiedź

Postępowanie to zostało skrytykowane przez Coilna Roche'a, Koordynatora ds. Sprawiedliwości Klimatycznej w organizacji Friends of the Earth Europe: – Ta hipokryzja musi się skończyć. Europejski zielony ład nie jest możliwy z większą ilością paliw kopalnych – powiedział.