Twój kot ma w sobie coś z psychopaty? Naukowcy stworzyli specjalny kwestionariusz

Na łamach czasopisma "Journal of Research in Personality" eksperci z University of Liverpool oraz Liverpool John Moores University opisali swoje badania, na podstawie których stworzyli specjalny kwestionariusz. Pozwala on ustalić, czy nasz kot pasuje do tzw. triarchicznej miary psychopatii. Jest to miara umożliwiająca pomiar ogólnego poziomu psychopatii oraz odrębnych, lecz zazębiających się jej komponentów – zuchwałości, bezduszności i rozhamowania.