Trzęsienie ziemi na Islandii. 29 kilometrów od stolicy kraju [Zobacz wideo]

Trzęsienie ziemi nawiedziło we wtorek południowo-zachodnią Islandię - poinformował tamtejszy urząd meteorologiczny. Wstrząsy były odczuwalne w czasie, gdy premier kraju udzielała wywiadu dla "The Washington Post". Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci.

Islandia. Silne trzęsienie ziemi na półwyspie Reykjanes (Pixabay)