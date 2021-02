WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 społeczeństwokosmos oprac. Karolina Modzelewska Wczoraj, 12-02-2021 19:57 To pierwsza taka obserwacja. Naukowcy wykryli wyjątkową reakcję chemiczną na Marsie Naukowcy po raz pierwszy wykryli gaz halogenowy w atmosferze Marsa. Teraz próbują odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziął na powierzchni Czerwonej Planety. Share Naukowcy zauważyli ciekawą reakcję na Marsie Źródło: Pixabay ExoMars, czyli wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos miała na celu znalezienie śladów procesów biologicznych oraz geologicznych na Marsie. W jej ramach w 2016 roku z kosmodromu Bajkonur wysłano na Czerwoną Planetę orbiter ExoMars 2016 Trace Gas Orbiter. Wyjątkowa reakcja chemiczna Urządzenie wykryło wcześniej niewidoczną reakcję chemiczną, którą naukowcy zauważyli po gigantycznej burzy piaskowej w 2018 roku. Dzięki niej dostrzeżono gaz w atmosferze planety. To wtedy orbiter ExoMars zbadał ślady chlorowodoru, składające się z atomów wodoru i chloru. Naukowcy zastanawiają się teraz, w jaki sposób gaz mógł dostać się na Marsa. - Po raz pierwszy odkryliśmy chlorowodór na Marsie - powiedział fizyk Kevin Olsen z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii. Dodał: - jest to pierwsze wykrycie gazu halogenowego w atmosferze Marsa i stanowi nowy cykl chemiczny do zrozumienia. Naukowcy zwracali uwagę na gazy zawierające chlor w atmosferze Marsa, ponieważ ich występowanie mogłoby potwierdzić, że planeta jest aktywna wulkanicznie. Jeśli jednak chlorowodór został wytworzony w wyniku aktywności wulkanicznej, jego poziom powinien gwałtownie wzrosnąć tylko w określonym regionie i powinny towarzyszyć mu inne gazy wulkaniczne. Tak jednak nie było w przypadku chlorowodoru dostrzeżonego przez ExoMars. Podczas burzy piaskowej gaz został wykryty zarówno na północnej, jak i południowej półkuli Marsa. Naukowcy zwracają również uwagę na rażący brak innych gazów wulkanicznych. To wskazuje, że powstał on w wyniku innego procesu. Eksperci starają się teraz zrozumieć, co to za proces. Mars to wciąż tajemnicza planeta Zdaniem ekspertów wymaga on kilku kluczowych składników. Chodzi tu przede wszystkim o chlorek sodu (czyli zwykłą sól), pozostałość po procesach parowania na Czerwonej Planecie i starożytnych słonych jeziorach. Kiedy burza piaskowa uderza w powierzchnię, chlorek sodu jest wyrzucany do atmosfery. Potrzebna jest też para wodna, powstająca z polarnych czap lodowych. Kiedy para wodna łączy się z solą, w wyniku powstałej reakcji dochodzi do uwolnienia chloru, który następnie w innej reakcji przekształca się w chlorowodór. W jej przypadku potrzebna jest woda, na co zwracają uwagę naukowcy. - Obserwujemy również korelację z pyłem: widzimy więcej chlorowodoru, gdy wzrasta aktywność pyłu, proces ten jest związany z sezonowym nagrzewaniem się półkuli południowej – mówią eksperci. Dotychczasowe ustalenia i tworzony model może zostać poparty danymi z burzowego sezonu na Marsie w 2019 roku, który naukowcy wciąż analizują. Jak przekonują na łamach czasopisma naukowego "Science Advances" – przyszłe i bieżące obserwacje pomogą stworzyć pełniejszy obraz całego procesu i jego etapów. Tymczasem eksperymenty laboratoryjne, modelowanie i symulacje pomogą naukowcom wykluczyć lub potwierdzić potencjalne mechanizmy uwalniania chlorowodoru w atmosferze Marsa. Zobacz też: Wielkie wichury. Czy staną się naszą codziennością? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze