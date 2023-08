Świetne laptopy dla nauczyciela na rok szkolny 2023/2024

Laptop dla nauczyciela

Pierwszym i najważniejszym wymogiem dla takiego laptopa jest, by spełniał wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Bez tego nie można będzie wykorzystać bonu na 2500 zł w celu jego zakupu. Wszystkie wymienione poniżej komputery oczywiście te wymagania spełniają.

Drugą bardzo ważną cechą, na którą należy zwrócić uwagę, są rozmiary i przede wszystkim będąca ich pochodną waga. Laptop nauczycielski będzie z nami wędrował po całej szkole, więc powinien być lekki, poręczny i wygodny do przenoszenia. Powinniśmy więc szukać urządzenia o standardowej przekątnej ekranu 15,6 cala lub mniejszej. I wadze nie większej niż 3 kg, choć najlepiej by ważył mniej niż 2 kg. I do tego miał baterię wystarczająco mocną, by nie trzeba go było ładować co drugą lekcję.

Jakie jeszcze parametry są istotne? Z uwagi na różne warunki oświetleniowe panujące w klasach laptop dla nauczyciela powinien mieć matową matrycę, która redukuje odblaski. Procesor nie musi być niesłychanie potężny, ale nie powinniśmy schodzić niżej niż popularne i bardzo dobre układy Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5. Do tego potrzebujemy minimum 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD, przynajmniej 512 GB. Ważne są również porty komunikacyjne, jakie ma urządzenie. Szczególną uwagę należy także zwrócić na wyjście HDMI, które pozwoli podłączyć do laptopa na przykład dodatkowy wyświetlacz.

Czy potrzebna jest karta graficzna?

Do większości zadań związanych z edukacją w zupełności powinny wystarczyć układy graficzne zintegrowane z głównym procesorem. Teoretycznie więc w laptopie dla nauczyciela nie potrzebujemy dedykowanej karty graficznej. Dlaczego tylko teoretycznie? Dlatego że karty graficzne mają różne zastosowania. Nie służą wyłącznie do gier. Znacząco przyspieszają obróbkę grafiki czy materiałów wideo, co przyda się nauczycielom tworzącym własne pomoce naukowe. Dedykowany układ graficzny o wiele lepiej radzi sobie również z obsługą kilku monitorów jednocześnie. Dodatkowe możliwości przydadzą się również w telekonferencjach i nauce zdalnej. Karty NVIDIA GeForce RTX mają unikalne oprogramowanie NVIDIA Broadcast, które nie tylko poprawia jakość transmitowanego obrazu, ale również dźwięku i potrafi filtrować niechciane hałasy oraz odgłosy tła. Karta graficzna w laptopie dla nauczyciela nie jest więc niezbędna, ale może być bardzo użyteczna.

Uzbrojeni w tę wiedzę, przejdźmy już do listy.

LENOVO IdeaPad 3 15ALC6

Najtańszy laptop w naszym zestawieniu nie wymaga dopłacania ani złotówki do bonu. Spełnia wszystkie opisane powyżej wymogi, takie jak matowa matryca, wyjście HDMI oraz 8 GB RAM i dysk SSD 512 GB. Główny procesor to solidny i szybki AMD Ryzen 5 5500U. Dużym plusem tego Lenovo IdeaPad 3 jest jego mobilność, waży bowiem tylko 1,63 kg, czyli naprawdę niewiele jak na sprzęt z matrycą 15,6 cala.

HP 15-dw3113nw

Odrobinę droższa propozycja od renomowanego producenta HP również spełnia podstawowe wymogi takie jak matowa matryca, wyjście HDMI czy odpowiednia ilość pamięci RAM oraz szybki dysk SSD. Główny procesor to w tym przypadku znakomity Intel Core i5 1135G7. Ten laptop HP jest nieco cięższy i waży 1,75 kg, ale można mu to wybaczyć, ponieważ ta dodatkowa masa jest wynikiem zastosowania większego i bardziej pojemnego akumulatora. Zapewnia on 6,5 godziny nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu, a dodatkowo ma bardzo szybką ładowarkę, która uzupełni baterię do 50 proc. już w 45 minut.

ASUS VivoBook X1500EA

Ten 15,6-calowy laptop mieści się w podobnym przedziale cenowym co poprzednio wymienione i również, tak jak one, spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania. W tym jedno z naddatkiem, bo bardzo dobry procesor Intel Core i5 1135G7 współpracuje tutaj z 16GB pamięci RAM. Ta dodatkowa pojemność pamięci operacyjnej przyda się do obsługi wielu aplikacji działających jednocześnie. Ten ASUS VivoBook ma również więcej złącz USB, bo aż cztery, w tym dwa w najnowszym standardzie USB 3.2. Waży odrobinę więcej, bo 1,8 kg, ale to dlatego, że ma dodatkowy metalowy wspornik pod klawiaturą oraz wzmocnienia boków i do tego również technologię E-A-R, która chroni dysk SSD przed wstrząsami. To dobry wybór dla osób, którym zależy na fizycznej wytrzymałości komputera.

LENOVO IdeaPad 3 15ALC6 R7-5700U

Ten laptop to po prostu nieco droższa, ale i mocniejsza wersja pierwszego komputera z naszej listy. Różni się od swojego tańszego kuzyna przede wszystkim bardziej wydajnym procesorem AMD Ryzen 7 5700U oraz dwukrotnie większą ilością pamięci RAM, czyli 16 GB. Pozostałe parametry ma identyczne, oprócz nieznacznie większej wagi, czyli 1,65 kg. Mocniejszy Lenovo IdeaPad 3 również wyposażony jest w pojemną baterię, która wystarczy na 7,5 godziny ciągłej pracy i której ładowanie od 0 do 80 proc. trwa tylko 60 minut.

ASUS ZenBook 13 OLED

Razem z tym małym, smukłym i eleganckim laptopem 13,3-cala wchodzimy na nieco wyższą półkę cenową. Ale warto, zwłaszcza jeśli zależy nam na jak największej mobilności. ASUS ZenBook 13 OLED waży zaledwie 1,14 kg i jest bezkonkurencyjnie najlżejszym laptopem w całym naszym zestawieniu. Nie oznacza to jednak, że idzie na kompromisy. Wręcz przeciwnie. Ma świetną matrycę OLED, oferującą niesamowitą jakość obrazu, zwłaszcza w kwestii kontrastu i odwzorowania kolorów. Procesor Intel Core i5 1135G7 współpracuje tutaj z 16 GB RAM oraz dyskiem SSD 512 GB. Kolejna jego zaletą są aż dwa złącza Thunderbolt 4 USB-C, które razem ze "zwykłym" USB 3.2 i HDMI pozwolą podłączyć dowolne urządzenia zewnętrzne. Ten mały i zgrabny laptop przeszedł również rygorystyczne testy wytrzymałości w wojskowym standardzie MIL-STD 810G.

DELL G15 5520-6600

Zaraz po najlżejszym na naszej liście ląduje najcięższy, bo ważący 2,81 kg, laptop tego rankingu. Ten solidny i oferujący wysokie osiągi DELL G15 jest jednocześnie pierwszym z komputerów z dedykowaną kartą graficzną. Ta ostatnia to popularna NVIDIA GeForce RTX 3050, która wspiera profesjonalne oprogramowanie NVIDIA Studio oraz wspomniany wcześniej NVIDIA Broadcast. Konfigurację dopełnia tutaj mocny procesor Intel Core i5 12500H oraz 16 GB najszybszej na rynku pamięci RAM DDR5. Jeśli potrzebujemy w szkole dodatkowej mocy, to ten komputer będzie dobrym wyborem.

HP Victus 15-FB0733NW

HP powraca na naszą listę, tym razem z mocniejszym i bardziej wydajnym komputerem wyposażonym dodatkowo w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050. Mimo swojej mocy, zapewnianej przez procesor AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM oraz dedykowany układ graficzny, HP Victus 15 jest nadal dość lekki i poręczny, bo waży 2,29 kg. Jego dużą zaletą jest matowa matryca IPS 15,6 cala o odświeżaniu 144 Hz, która ma specjalny panel antyodblaskowy. Ten ostatni sprawi, że nie straszne nam będzie słońce świecące bezpośrednio na nasze biurko.

MSI Cyborg A12VE

Najmocniejszy laptop w naszym zestawieniu o dziwo nie należy wcale do tych najcięższych. 15,6-calowy MSI Cyborg waży bowiem tylko 1,98 kg, co jest dużym sukcesem jego konstruktorów, jeśli weźmie się pod uwagę moc podzespołów kryjących się w tej estetycznej, czarnej obudowie. Razem z procesorem Intel Core i5 12450H i 16 GB RAM DDR5 dostajemy tutaj najlepszą w zestawieniu dedykowaną kartę graficzną, najnowszej generacji NVIDIA GeForce RTX 4050. Temu laptopowi nie braknie mocy ani w szkole, ani też w domu, bez różnicy, jakie zadanie przed nim postawimy.

ASUS VivoBook 16X

Ostatni na liście laptop ASUS jest jednocześnie tym, który może się pochwalić największym ekranem. Jego świetny, 16-calowy, matowy wyświetlacz cechujący się odświeżaniem 120 Hz jest nieco większy niż matryce wszystkich pozostałych komputerów z naszego rankingu, ale dzięki zaawansowanej konstrukcji ASUS VivoBook 16X nadal jest praktycznie takich samych rozmiarów jak inne laptopy. Mimo tego, że ma na pokładzie szybki procesor Intel Core i5 12450H, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 i właśnie ten większy wyświetlacz, ten laptop waży tylko 1,8 kg!

