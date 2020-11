Sprzęt audio w wersji mini. Wieże i kina domowe w dobrej cenie

Jeśli szukasz bardziej kompaktowego rozwiązania, być może warto pomyśleć o tak zwanej mikrowieży czyli urządzeniu, w którym głośniki i jednostka centralna są ze sobą połączone. Pamiętaj, że niezależnie od modelu za dobrej jakości wieżę należy zapłacić kilkaset złotych, zaś te najlepsze to koszt powyżej tysiąca złotych.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych informacji umieszczanych na stronie produktu przez producenta. Podstawą jest moc głośników, od której zależy to, jak głośno będzie w stanie pracować urządzenie, ale również czystość dźwięków i brak ewentualnych zniekształceń. Do użytku domowego z powodzeniem nadadzą się urządzenia o mocy do 500 W.