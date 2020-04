SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [15.04.2020 r.]

Tymczasem, aby w dobie epidemii pomóc najbardziej potrzebującym , we wspólnej akcji WP Tech, firmy Oppo i sieci Plus, rozdanych zostało 188 smartfonów wraz z planami taryfowymi. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie pracy zdalnej lub nauka na odległość, do czego nie każdy miał dotychczas dostęp.

Jednocześnie w sklepie Apple pojawiły się nowe akcesoria do komputera Mac Pro dla profesjonalistów. Są to kółka i nóżki do komputera, które mogą pomóc odpowiednio ustawić go w pomieszczeniu. Niestety ich ceny są wręcz absurdalne. Za cenę kółek można kupić topowy smartfon, także iPhone'a.