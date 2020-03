SkróTech, czyli najważniejsze informacje dnia [16.03.2020 r.]

Przełomowe badania polskich naukowców nad szczepionką na koronawirusa, zaskakujące odkrycie związane z klockami Lego, a także pierwszy w kraju muzyczny festiwal online. Netflix zawiesza zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina, powstaje za to inna produkcja - Corona Zombies.

Profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, a także laureat nagrody FNP zbadał enzym, który może okazać się kluczowy w zwalczaniu koronawirusa SARS-CoV-2 . Przełomowe odkrycie może w znaczącym stopniu przyczynić się do pracy nad szczepionką oraz sposobami diagnostyki. - Jest to właśnie to najważniejsze białko - wśród wielu zidentyfikowanych, o którym tajemniczo mówią firmy poszukujące superszybkiego testu diagnostycznego - mówi naukowiec. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule .

Klocki Lego przetrwają w oceanie nawet 1300 lat

Tak, to nie żart. Jedne z najpopularniejszych zabawek dla dzieci są trwalsze niż mogłoby się wydawać. Brytyjscy naukowcy zbadali 50 elementów znalezionych na angielskich plażach i porównali je do nienaruszonych zestawów zakupionych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Na podstawie głęboko przeprowadzonych analiz doszli do wniosku, że duńskie klocki mogą przeżyć w warunkach morskich od 100 do 1300 lat. - Są specjalnie zaprojektowane do zabawy, nie może więc dziwić ich wyjątkowa wytrzymałość. Przeprowadzone badania były dla nas jednak wielką niespodzianką - mówi kierownik badania.