Rosyjskie bombowce leciały w kierunku Szkocji. Szybka reakcja

Cztery rosyjskie bombowce pojawiły się niedawno w strefie zainteresowania Wielkiej Brytanii. Jak informuje Sky, były to dwa samoloty Tu-95 Bear H oraz dwa Tu-142 Bear F. RAF (Królewskie Siły Powietrzne) zdecydowały się odeskortować je przy użyciu dwóch myśliwców szybkiego reagowania Typhoon . Do podobnego zdarzenia doszło też dzień wcześniej .

Manewry rosyjskiej floty. Lokalizacja to nie przypadek?

Wysłane przez Rosję samoloty to konstrukcje leciwe. Tu-95 Bear H to bombowce produkowane w latach 1952-1994, które służą od 1956 roku. Stanowią one podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Załoga tego modelu samolotu składa się z siedmiu członków, a samolot jest w stanie bez tankowania spędzić w powietrzu 14 godzin.