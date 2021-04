Rosyjska broń wywoła "radioaktywne tsunami". Eksperci zaniepokojeni Posejdonem 2M39

Według CNN "Rosja gromadzi bezprecedensową siłę militarną w Arktyce" i przeprowadza tam testy swojej najnowszej broni jądrowej, o czym mają świadczyć niedawno wykonane zdjęcia satelitarne. Ekspertów martwi szczególnie Posejdon 2M39. Jego wybuch może doprowadzić do zniszczenia przybrzeżnych miast oraz skażenia części lądu, która przez dziesięciolecia nie będzie nadawała się do ponownego zamieszkania.

Niepokojące działania Rosji w Arktyce

Jak zaznacza CNN, Posejdon 2M39 to bezzałogowa torpeda atomowa typu stealth, zaprojektowana w taki sposób, aby przemieszczała się pod dnie oceanu lub morza (z prędkością do 55 kilometrów na godzinę) niezauważona przez obronę przeciwnika. Broń będzie wyposażona w głowicę jądrową o mocy co najmniej dwóch megaton, której wybuch wywoła radioaktywne fale. Zasięg drona-torpedy wyniesie około 10 tys. kilometrów.

Potężna broń jądrowa

- Jest to absolutnie projekt, który zostanie wykorzystany do straszenia, jako karta negocjacyjna w przyszłości, być może w rozmowach o kontroli zbrojeń - powiedziała CNN prof. Katarzyna Zysk z Norwegian Institute for Defence Studies. Zdaniem ekspertki, aby tak było, musi on być wiarygodny, a wszystko wskazuje na to, że taki właśnie jest.