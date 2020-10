Rosja szerzy kłamstwa na temat szczepionki na COVID-19. Tak twierdzi szef sił zbrojnych Wielkiej Brytanii

Koronawirus i dezinformacja

Generał Carter oskarżył „autokratycznych rywali” o „manipulowanie środowiskiem informacyjnym” w celu wykorzystania kryzysu COVID-19 do celów strategicznych - w tym „prorosyjskiej polityki w zakresie szczepionek”.

W trakcie przemówienia w Thinktank Policy Exchange Carter podkreślał, że „narracje dezinformacyjne” miały przeniknąć do grup antyszczepionkowych w mediach społecznościowych. Przykładowo w lipcu fałszywy komunikat prasowy został opublikowany na stronach internetowych prorosyjskiego samozwańczego państwa w Ługańsku na wschodzie Ukrainy. Twierdzono niezgodnie z prawdą, że Stany Zjednoczone przeprowadziły testy szczepionek na ukraińskich ochotnikach, co doprowadziło do śmierci niektórych z nich.