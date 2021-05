Rosja rozpoczęła szczepienia zwierząt na COVID-19

Jak zaznacza RIA, szczepionka Carnivak-Cov miała wzbudzić zainteresowanie innych państw, w tym Argentyny, Korei Południowej, Japonii oraz krajów należących do Unii Europejskiej. Chociaż amerykańskie Centers for Disease Control & Protection (CDC) i American Veterinary Medical Association od dawna zaznaczają, że nie ma dowodów na to, że zwierzęta odgrywają znaczącą rolę w przenoszeniu koronawirusa na ludzi, wielu właścicieli i hodowców woli zabezpieczyć siebie i swoich podopiecznych przed potencjalnymi konsekwencjami COVID-19.