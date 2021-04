"Rdzeń demona" mógł zgładzić tysiące ludzi. Na szczęście nigdy nie wybuchł

Amerykański "rdzeń demona"

Po śmierci fizyka w laboratorium Los Amos zweryfikowano procedury bezpieczeństwa, ale to nie wystarczyło, aby uniknąć kolejnej tragedii, do której doszło w maju 1946 roku, kiedy fizyk Louis Slotin przeprowadzał podobny eksperyment. Tym razem również popełniono błąd, bo podczas testów zamiast podkładek regulacyjnych użyto śrubokrętu z płaską końcówką. Niestety rozwiązanie zawiodło, śrubokręt wysunął się i doszło m.in. do wytworzenia masy krytycznej.

Zdarzenie trwało mniej niż sekundę, ale i tak doprowadziło do poważnych konsekwencji. Podczas eksperymentu oprócz Slotina w pomieszczeniu przebywało jeszcze siedem osób, które otrzymały dużą dawkę promieniowania , ale tylko w przypadku Slotina była to dawka śmiertelna. Mężczyzna zmarł po 9 dniach.

Dwa wypadki w krótkim odstępie czasu sprawiły, że rdzeń zyskał przydomek demonicznego, a w Los Amos zakazano praktycznych eksperymentów z masą krytyczną rdzenia. Niektórzy doszukiwali się dalszych dowodów na to, że rdzeń jest faktycznie "przeklęty". Portal ScienceAlert.com zwraca uwagę, że "oba incydenty miały miejsce we wtorki, 21 dnia miesiąca, a mężczyźni zmarli nawet w tej samej sali szpitalnej". Co jest jednak zwykłym zbiegiem okoliczności. Ostatecznie "rdzeń demona" został stopiony i ponownie włączony do amerykańskich zapasów broni jądrowej.